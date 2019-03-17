منسق منتدى شباب العالم: لدينا 500 ألف عضو من 193 دولة.. فيديو

أكدت آية عطية، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، أن رحلة منتدى شباب العالم تكبر مع طموحات الشباب مع دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة لها تأثير وتنفذ توصياتها على أرض الواقع.





وأضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية بملتقى الشباب العربى الأفريقي تحت عنوان "آفاق جديدة"، أن المنتدى يملك شبكة من الأعضاء تتكون من 500 ألف عضو من 193 دولة من مختلف الدول، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق منتجات جديدة لمنتدى شباب العالم، منها منصات منتدى شباب العالم، و منصات لدعم الشباب من خلال إيجاد فرص وفرق لتوصيل الشباب للمؤسسات الداعمة.





وأوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل وطلبات الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة منتدى العالم ولمدة شهر.