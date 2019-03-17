ضبط 20 متهما و96 لفافة حشيش وهيروين بحملة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تحت إشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة للقضاء على بؤر المخدرات وضبط المسجلين خطر والهاربين من تنفيذ أحكام بتوجيهات اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث .



وأسفرت الحملة عن ضبط 14 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن "9 بنادق خرطوش و5 مطاوى قرن غزال و5 طلقات نارية متعددة الأعيرة "



وفى مجال المخدرات تمكنت الحملة من ضبط 6 عاطلين من مروجى المخدرات وبحوزتهم 47 قطعة حشيش تزن نصف كيلو جرامات وعدد 49 تذكرة هيروين ،و36 قرص تأمل ومبلغ مالى و6 هواتف محمول .



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.