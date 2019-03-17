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الأرصاد تكشف السبب وراء عدم استقرار الحالة الجوية.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 11:00 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا فعليًا بدأنا في فصل الربيع وإن كان الوضع مناخيًا مُخالفا لذلك، مؤكدًا أن الأيام الأولى في الربيع معروفة بعدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار يتمثل في نشاط الرياح المحملة بالأتربة والسقوط المفاجئ للأمطار الخفيفة.

وأوضح "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن طقس اليوم معتدلًا على كافة الأنحاء وشديد البرودة ليلًا وستصل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 12.

ولفت إلى أن مدينة أسوان تحديدًا تنعم هذه الأيام بطقس ربيعي معتدل يتناسب مع الأجواء الاحتفالية بملتقى الشباب العربي الإفريقي.

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