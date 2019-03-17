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فن

تزوج فنانة شهيرة واعتزل كرة السلة من أجل التمثيل.. معلومات لا تعرفها عن الراحل جلال عيسى

الأحد 17/مارس/2019 - 12:27 م
جلال عيسى
جلال عيسى
نورا نبيل
رحل منذ قليل الفنان جلال عيسى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، تاركًا خلفه عشرات الأفلام التي شارك في بطولتها، منها "المراهقات" و"أنف وثلاث وجوه" و"معسكر البنات" و"أونكل زيزو حبيبي" و"الحب الخالد" و"هي والرجال".

وما لا يعرفه الكثير أن الفنان جلال عيسى تزوج مرة واحدة من الفنانة صفية العمري، وأنجبا وليد وأحمد ولكن هذه الزيجة لم تستمر كثيرًا ولم يتزوج جلال عيسى مرة أخرى.

وقبل أن يتجه للتمثيل، كان لاعبا بفريق كرة السلة بنادي الأهلي، ولكن ترك الرياضة واتجه للتمثيل بعدما اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين.

ورغم تمتع عيسى بوسامة وكاريزما خاصة، إلا أنه لم تسند له أي أدوار رئيسية وكان يتلقى عروضا للمشاركة بأدوار ثانوية في معظم الأفلام التي شارك بها.

وأعلن الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن العزاء سيقام بجامع المحروسة في الجيزة يوم الاثنين القادم.

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