رضا نايل يكتب: أن أحبوا أعداءكم

عندما عجزت أرحام اليهود عن إنجاب رجل مُهيأ لحمل رسالة المحبة والسلام والتسامح، بعد أن تكالبوا على المادة فقط، كان هذا الإعجاز الإلهي في ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وحتى عندما زعموا أنهم يطبقون تعاليم السيد المسيح كانوا كاذبين مُخادعين فمن يستطيع أن ينسى الحكم باسم الله لملوك وأباطرة وباباوات أوروبا، فظائع محاكم التفتيش، الحروب الدينية بين البروتستانتيين والكاثوليكيين التي راح ضحيتها حوالي 11 مليون إنسان، حرق "جان دارك" باسم الدين، قتل سعيد بن المسيب والحلاج، معركة صفين، قتل 305 مصلين في مسجد الروضة، حادث أتوبيس دير الأنبا صموئيل، وحوادث الدهس في شوارع باريس.





وكأن أحدًا لم يسمع جبران خليل جبران هو يقول: "أيها المراؤون.. توقفوا عن الدفاع عن الله بقتل الإنسان، ودافعوا عن الإنسان كي يتمكن من التعرّف إلى الله".





وسمعوا فقط ما قاله جورباتشوف وهو يعلن انهيار الاتحاد السوفيتي قائلًا: نحن نقوم بأمر مروع لكم، فنحن نحرمكم من عدو".

فتم على الفور استبدال حماية أوروبا وأمريكا من خطر الشيوعية، بحمايتها من خطر الإسلام.





فعندما سُئل رئيس المجلس الوزاري الأوروبي "جياني ديميكلس" في يوليو من عام 1990: ما مبررات بقاء حلف شمال الناتو بعد زوال الاتحاد السوفييتي؟!

أجاب: ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل محلها بين الغرب والعالم الإسلامي.

ولما عاد مراسل "النيوزويك" ليسأله؟!

وكيف يمكن تجنب تلك المواجهة؟!

أجابه: بأن يقبل المسلمون النموذج الغربي.





وهو ما أكده بجلاء ووضوح صامويل هنتنجتون في كتابه "صراع الحضارات" الذي يرى فيه أن الحضارات ما هي إلا قبائل إنسانية كبرى، وصراع الحضارات صراع قبلي عالمي، الفروق الثقافية فيه هي التي تحتل مركز الصراع وأساسه، فالثقافة وحدها هي القادرة على إيجاد تحدٍ فعلي وحقيقي مقاوم للنموذج الغربي، لذا طالما تساءل علماء الاجتماع الأوربيين عن القدرة المدهشة للإسلام في مقاومة العلمنة الغربية.





ولعل هذا ما يفسر مقولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي "إن الجيش الفرنسي مُستعد للدفاع عن مسيحية فرنسا".





وما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ "أنها لن تسمح لقباب المسجد بأن تعلو على قباب الكنائس".





وهذا كله انعكس على رجل الشارع في العواصم الأوروبية فمنح صوته لصالح أحزاب يمينية مُتطرفة ترفع شعارات وأهدافًا عدائية مُتشددة وعدوانية تجاه المهاجرين المسلمين.. وبالطبع جاء فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا في نوفمبر 2016 ليؤكد أن الناخبين حتى في أمريكا الديمقراطية صوّتوا لمن رفع مبادئ القومية والعرق على حساب القيم الإنسانية، حتى نفذ "برينتون تارانت" مذبحته وكأنه يلعب "ببجي".





لتبقى دعوة سيدنا عيسى "أن أحبوا أعداءكم" تُردّد فقط في الكنائس، ويبقى قوله عز وجل "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" آية تلوكها الألسنة طالما كان ما لله لله، وما لقيصر لقيصر.



