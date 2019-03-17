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بمشاركة 15 دولة.. انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية بمشاركة وزير النقل.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 12:22 م
انطلاق مؤتمر مارلوج
انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
انطلقت صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 8"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك تحت عنوان "نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري –التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ".

حضر المؤتمر كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ويتحدث خلال الفعاليات أكثر من 43 متحدثًا وخبيرًا في مجالات النقل البحري والموانئ والنقل واللوجيستيات من جامعات متخصصة وموانئ وشركات عربية ومؤسسات عالمية من 15 دولة هي "مصر، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، النرويج، كوستاريكا، الفلبين، سلوفينيا، بلجيكا، كوريا، الأردن، ألمانيا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية".

وتشارك في فعاليات "مارلوج8" 17 جامعة محلية وعربية ودولية تمثل 11دولة هي "مصر، النرويج، إيطاليا، الدانمارك، انجلترا، استراليا، سلوفينيا، ماليزيا، اليونان، اليابان، السعودية".

ويناقش المؤتمر 6 محاور هي مشروعات الاستثمار وأهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة، وأحدث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ، والاستثمار البيئي في الموانئ والمردود الاقتصادي، والعلاقة بين الاستثمار المستدام والتكامل بين المدينة والميناء، وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية الموانئ 2030، بالإضافة إلى الاستثمار بالموانئ وفقا لرؤية 2030.
بمشاركة 15 دولة.. انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية بمشاركة وزير النقل.. صور
بمشاركة 15 دولة.. انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية بمشاركة وزير النقل.. صور
بمشاركة 15 دولة.. انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية بمشاركة وزير النقل.. صور
بمشاركة 15 دولة.. انطلاق مؤتمر مارلوج 8 في الإسكندرية بمشاركة وزير النقل.. صور

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