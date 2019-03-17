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ديني

حكم الاقتراض من أجل الوفاء بالنذر

الأحد 17/مارس/2019 - 12:18 م
الإقتراض من أجل الوفاء
الإقتراض من أجل الوفاء بالنذر
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن من يريد أن يقترض من أجل أن يفى بنذره فلا يجب عليه ذلك.

وأضاف "سلطان" فى إجابته عن سؤال (هل يجب على المسلم الإقتراض من أجل الوفاء بالنذر؟) أنه لا يجب عليه الإقتراض من أجل الوفاء بالنذر فحينما ييسر الله له الأمر يوفي بالنذر.

وأوضح أن الوفاء بالنذر لا وقت له ففى أى وقت ييسر له يجب عليه الوفاء لأنه لا يضمن هل يقضيه أو لا فحق الخلق مبني على المشاحاة، لكن حق الله مبني على المسامحة فلو مات فالله تعالى أولى بقبول عذره لكن المخلوق قد يسامحه وقد لا يسامحه فلا يجب عليه أن يقترض من أجل الوفاء بالنذر.

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