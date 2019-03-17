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اقتصاد

سحر نصر تفتتح مصنعين ببورسعيد باستثمارات 200 مليون دولار

الأحد 17/مارس/2019 - 12:19 م
وزيرة الاستثمار بمحافظة
وزيرة الاستثمار بمحافظة بورسعيد
محمد يحيى و علياء فوزي
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منذ قليل، مصنعين جديدين لشركة سوميتومو اليابانية بالمنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 200 مليون دولار، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح من أحمد مجدى، رئيس شركة سوميتومو ايجيبت، الذى أوضح أنها إحدى شركات سوميتومو العالمية، والتى بدأت منذ 400 عام فى مدينة كيوتو العاصمة التاريخية لليابان عن طريق مؤسسها سوميتومو، وتعتبر من إحدى أكبر 6 كيانات اقتصادية فى دولة اليابان، موضحا أن سوميتومو تضم 20 مجموعة صناعية وتعمل فى مجالات صناعية مختلفة منها الصناعات الإلكترونية بعدد 234 شركة حول العالم، وإحدى تلك المجموعات تعمل فى مجال الضفائر الكهربائية وتضم 118 شركة منها شركة فى مصر والتى تحتوى على 4 مصانع منهم 3 مصانع بمحافظة بورسعيد ومصنع بمدينة السادس من أكتوبر.

ونوه إلى أن الشركة توفر قرابة 12 ألف فرصة عمل باستثمارات تتعدى 15 مليار جنيه، وتقوم بالتصدير كافة منتجاتها إلى عدد من الدول منهم انجلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر بالتوسع خلال العام المالى المقبل 2019- 2020، وسيتم خلال العام الجارى الانتهاء من إنشاء مصنع جديد للشركة في مدينة 6 أكتوبر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويوفر 3500 فرصة عمل.

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