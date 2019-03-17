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أخبار البلد

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: الأمن حق أساسي من حقوق الإنسان

الأحد 17/مارس/2019 - 12:34 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي
أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن احترام حقوق الإنسان وكرامته هو واجب ديني وأخلاقي وقانوني وينبغي أن تصان هذه الحقوق حتي في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية وكذلك ما تعانيه من خطر الإرهاب.

وشدد في كلمته خلال جلسة "الحق في السكن اللائق: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" التي عقدت بالجامعة العربية اليوم الأحد، على حرص مجلس وزراء الداخلية العرب علي تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان وسائر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وأدان محمد بن علي كومان حادث نيوزيلندا الإرهابي، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له وأن الأمن حق أساسي من حقوق الإنسان تتوقف عليه الحقوق الأخرى.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وافق في دورته العادية (150) على توصية صادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باختيار شعار "الحق في السكن اللائق" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان عام 2019 على المستويين الوطني والإقليمي، وهو اليوم الذي يصادف 16 مارس ، تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام ٢٠٠٨.

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