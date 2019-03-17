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ثقافة

لظى القلب كتاب جديد لـ سعيد الوكيل عن دار أروقة

الأحد 17/مارس/2019 - 12:26 م
لظى القلب
لظى القلب
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة، كتاب "لظى القلب.. قراءات في التصوف العربي وآثاره"، للدكتور سعيد الوكيل، أستاذ الأدب العربي والنقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وبحسب بيان، الأحد، يسعى هذا الكتاب إلى تأمل الأدب الصوفي وتجلياته الإبداعية، وامتداداته في النصوص العربية المعاصرة، وقد ازداد الشعور بنفاسته حين تقاطرت ألفاظه ونفحاته الروحية في الإبداع المعاصر.

وأكد الدكتور سعيد الوكيل، مؤلف الكتاب، أن المتأمل لتاريخ تلقي النصوص الصوفية من عامة القراء يدرك ما يكتنف ذلك التلقي من تحفظات، اسهم في خلقها نفر ممن عميت قلوبهم عن قراءة تلك النصوص التي تكشف عن الجانب الروحي الباطني العميق في الإسلام، وهو ما يمثل الوجه السمح الذي غفلنا عنه كثيرًا، وأن يكون لكل منا إسهام فيه ولو بالتلقي المحب.

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