حساب البريميرليج يزف بشرى سارة لمحمد صلاح قبل مواجهة فولهام

Liverpool's @MoSalah has had a hand in 12 goals in his last 8 #PL appearances against promoted sides (6 goals, 6 assists)#FULLIV pic.twitter.com/aRZDYsOkuR — Premier League (@premierleague) March 17, 2019

يتطلع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، لاستعادة ذاكرة التهديف، عندما يحل الريدز ضيفًا على نظيره فولهام الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة "بريميرليج".ووفقًا لإحصائية نشرها الحساب الرسمي للـ"بريميرليج" عبر موقع "تويتر"، فإن صلاح اشترك في 12 هدفًا خلال آخر 8 مباريات خاضها أمام الفرق الصاعدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف وصنع مثلها.وكان محمد صلاح، غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات خاضها مع ليفربول، أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 18 هدفًا حتى الآن.