صلاة لكل الأديان في سيدني على أرواح ضحايا حادث نيوزيلندا

شارك الأنبا دانييل، أسقف سيدني، اليوم، الأحد، في الصلاة التي أقيمت بكاتدرائية السيدة العذراء للكاثوليك بسيدني، من أجل الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة في نيوزيلندا.



وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح الأحد - إن الصلاة اقيمت بحضور ممثلي جميع الطوائف المسيحية والإسلامية واليهودية في سيدني، كما شارك فيها أيضًا رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، وجلاديس بريجيكيان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، وعدد من المسئولين بالحكومة الأسترالية وأعضاء السلك الدبلوماسي بسيدني.