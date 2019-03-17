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عيادات متنقلة لإجراء الكشف على المشاركين بملتقى الشباب العربى الأفريقى

الأحد 17/مارس/2019 - 12:18 م
عيادات متنقلة لإجراء
عيادات متنقلة لإجراء الكشف على المشاركين بملتقى الشباب
شاذلى عبد الفتاح
قامت عيادات وزارة الصحة المتنقلة بإجراء الكشف على المشاركين فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى، بعد أن خصصت الوزارة عددا من الفرق الطبية لفحص الوفود الشبابية المشاركة فى مختلف التخصصات الطبية.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء صادق، مديرة العيادات المتنقلة، إنه يتم الفحص على عدد من المشاركين بالملتقى من خلال تخصيص 3 عيادات متنقلة مكونة من فريق طبى للكشف عن أمراض الباطنة والقلب والعظام والجراحة ملحق بها صيدلية لصرف العلاج مجانًا.

جدير بالذكر أن ملتقى الشباب العربى الأفريقى انطلق أمس، السبت، على أرض أسوان بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة نحو 1500 شاب وفتاة عربى وأفريقى.

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