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رياضة

مواجهة قوية بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالدوري الممتاز

الأحد 17/مارس/2019 - 12:25 م
جانب من مباريات الاتحاد
جانب من مباريات الاتحاد وحرس الحدود الماضية
عمرو الحلواني
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم حرس الحدود فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

ويخوض الاتحاد السكندرى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد مسلسل النتائج الجيدة التى حققها فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على الجونة والإنتاج الحربى.

وفى المقابل يبحث حرس الحدود عن تحقيق نتيجة إيجابية من اجل السير بخطى ثابتة نجو المراكز الدافئة بجدول ترتيب المسابقة.

ويمتلك الاتحاد السكندرى 31 نقطة محتلا بها المركز التاسع بينما يقع حرس الحدود فى المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

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