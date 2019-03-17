داخل المرحاض.. أمريكي يتلقى مفاجأة من العيار الثقيل

لا مفاجأة تضاهي المفاجأة التي حدثت لرجل أمريكي عندما قرر الذهاب إلى المرحاض، فقد فوجئ بشيء ما يجري داخل "التواليت" بأربعة أرجل ولونه أخضر.



وعاد "جوزيه ماسيا" من الخارج ودخل إلى المرحاض لاستخدامه ليكتشف وجود سحلية خضراء داخل المرحاض، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأسرع "جوزيه" ليهاتف لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لكن الموظف أخبره أن وكالته لا تتعامل مع نداءات إنقاذ الحيوانات من هذه الطبيعة، ليقرر مهاتفة رجال الإطفاء لإنقاذه.



واستجاب رجال الإطفاء من إدارة فورت لودرديل للإطفاء والإنقاذ حيث دخلوا حمام الرجل ورفعوا غطاء المرحاض ووجدوا السحلية تحوم في الماء، ليتم استخراجها وإنقاذ الرجل من مصير مجهول.