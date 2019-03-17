محمد سعيد العوضي يكتب: أنين الجمعة

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ" الجمعة (9).



استجابة للأمر الإلهي فى الآية السابقة خرج مجموعة من مُسلمي نيوزيلندا إلى أداء صلاة الجمعة فى مسجد كرايست تشرش في يوم الخامس عشر من مايو لعام 2019، ربما كانتا ركعتين أراد بهما أحد المصلين التوبة والرجوع إلى الله فى يومٍ طيبٍ مثل يوم الجمعة، أو أنهما كانتا تطبيقًا عمليًا من أحد الآباء لابنه يوضح له الفارق بين أداء صلاة الظهر كأربع ركعات طوال الأسبوع إلا فى يوم الجمعة يكونا ركعتين فقط، أو كانتا ميعادًا ثابتًا يلتقى بعده الشيوخ أسبوعيًا يتبادلون فيه الحديث مع بعضهم البعض.



فمما لا شك فيه أننا إذا دققنا النظر في الدور الذي تقوم به الكنيسة فى بلادنا الإسلامية سنجد أنه نفس الحال الذى تعبر عنه المساجد فى البلاد غير الإسلامية - مع اختلاف الأديان والشعائر والعبادات المقامة فيهما - حيث إن المسجد هناك لا يمثل دارًا للعبادة فقط، ولكنه مكانٌ يتجمع فيه المسلمون القلائل هناك من جميع الأعراق والأقطار تحت راية ديننا الإسلامي الشريف يتعرفون فيه على أحوال بعضهم البعض ليبثوا فى وجدان بعضهم الألفة والمودة والإخاء.



ولأن الفارق الزمني بين نيوزيلندا وبلادنا العربية ليس أقل من بضع ساعات، فلقد كان وقت أداء صلاة الجمعة عندهم متزامنًا مع وقت نومنا، لنستيقظ على خبرٍ مفجعٍ اقشعرت له أبداننا عن حادثةٍ ليست هى الأولى فى حق المسلمين فى أوروبا، ولكنها وبلا أدنى شك تختلف تمامًا فى تداولها عن سابقتها من الجرائم الأخرى، حيث لم يتم تناول الأمر كمجرد خبرٍ في الصحف كما جرت العادة، ولكن هذه المرة تم تسجيلها بالصوت والصورة وإذاعتها كبثٍ مباشرٍ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال مرتكب الجريمة نفسه.



يبدأ المشهد بعرض الملعون "برينتون تارنت" لوجهه الذي يحمل من الثقة والطمأنينة كما لو كان يقوم بتصوير مقطعًا فى الحديقة هو وأسرته، ثم نزل من سيارته ليمسك سلاحه الذى يؤشر أن تلك الجريمة ليست مجرد اغتيال لمجموعة من المسلمين الآمنين، ولكنها كانت رساللة لجموع المسلمين فى العالم، فالسلاح كان مكتوبًا عليه أسماء مجموعة من الجرائم المرتكبة فى حق المسلمين فى جميع العصور مثل "فيينا 1683" التي تشير إلى المعركة التي وقعت بين الدولة العثمانية والتحالف الأوروبي والتي انتهت بهزيمة العثمانيين فى ذلك الوقت، "أليكسندر بيسونيت" الذي أطلق النار على المصلين في مسجد المركز الثقافي الإسلامي فى كندا، "لوكا ترايني" الذي أطلق النار على عدد من المهاجرين في فبراير 2018، وغيرها من الجرائم التي قام بتدوينها على سلاحه لتعبر عن أن جريمته ليست بالجديدة ولكنها امتداد لسلسلة من الإهانات في حق المسلمين".



اتجه الملعون إلى باب المسجد ليجد روحًا بريئةً تستقبله في سلام وطمأنينة الإسلام قائلًا: "Hello brother" أي "مرحبًا أخي"، ليقوم ترانت بإطلاق النار عليه ليقع جثةً هامدةً على الأرض ثم يكمل المجرم مسيرته إلى داخل المسجد ليقتل كل مَن فيه دون رحمة أو هوادة كما لو كان يقوم بممارسة اللعبة المنتشرة على الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة والمعروفة باسم "PUBG" ليخرج من المسجد وقد ترك وراءه عشرات الجرحى وخمسين شهيدًا صعدت أرواحهم إلى السماء ليلاقوا ربهم على طهارة وصلاة، فما أجمل تلك النهاية!



ولكي نتحرى المنطقية في الحديث عن تلك الجريمة، فإننا لا ندين أي ديانة بعينها عن حوادث الإرهاب المختلفة على مستوى العالم، فسواء كانت الجرائم المرتكبة فى حق المسلمين أو نظيرتها من الجرائم التي ترتكبها داعش - المُلَفَّق انتسابها للإسلام -في حق النصارى ما هي إلا رسائل إجرامية تتراشقها جهات اليمين المتطرفة بين بعضها البعض، فالأديان السماوية التي بُعث بها الرسل تنادي جميعها إلى نبذ التطرف والإرهاب.



ولكن مما يثير تعجبي تارةً وحنقي تارةً أخرى هو أننا نجد بعض المسلمين العرب الذين ينفعلون وتتعذب أرواحهم للجرائم المرتكبة في حق الأبرياء من الديانات الأخرى ويزعجوننا بصياحهم الذي يتهم الإسلام بأنه انتشر بالحرب والسيف، ولكن حينما تحدث أي جريمة في حق المسلمين، فإننا لا نجد منهم ذلك النحيب والصراخ، وهو نفس الحال الذي نجد عليه حكامنا العرب الذين فزعوا للمشاركة في مسيرة فرنسا التي حدثت ضد الإرهاب أما الآن فإننا لا نجد منهم أي تصريحات تدين ما حدث في نيوزيلندا!



حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعج العالم يوميًا بخطابات السلام والحرية والحرية الدينية فلم يخرج منها إلا تصريح باهت قالوا فيه: "نعلن عن حزننا لفقدان تلك الأرواح وندين ذلك العنف".



نحن ندين الإرهاب بكل طرقه وأنواعه، ولكن نداءات السلام التي تصيحون بها يجب أن تخرج لإدانة أي جريمة تحدث في حق أي مجموعة من بني البشر مهما كانت ديانتهم أو عرقهم!



ولكننا لا ننتظر النصرة أو التمكين لا من حكام العرب أو غيرهم، فتلك الأرواح البريئة الطاهرة صعدت إلى نصيرهم الأوحد، وهو القادر على الاقتصاص لهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

