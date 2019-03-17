وزير التموين: إنشاء منطقة لوجستية بكفر الشيخ على مساحة 20 فدانا

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على البدء في إجراءات إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة ملاحة منيسي على مساحة 20 ألف فدان.



جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لكفر الشيخ لافتتاح أعمال التطوير بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بالحامول، بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة.