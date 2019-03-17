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محافظات

وزير التموين: إنشاء منطقة لوجستية بكفر الشيخ على مساحة 20 فدانا

الأحد 17/مارس/2019 - 12:28 م
وزير التموين
وزير التموين
محمود زيدان
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على البدء في إجراءات إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة ملاحة منيسي على مساحة 20 ألف فدان.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لكفر الشيخ لافتتاح أعمال التطوير بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بالحامول، بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة.

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