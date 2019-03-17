الغندور حكما لمباراة الاتحاد وحرس الحدود بالدورى الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم حرس الحدود فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم أحمد الغندور لإدارة المباراة.



ومن المقرر أن يعاونه محمود عبد السميع وعدى عيد، وشريف حسن حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى وليد عبد العزيز ومحمود دسوقي حكمًا خامسًا.

