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أخبار البلد

السيسي: نجاح تجربة مؤتمر الشباب دفعنا لتكرارها بشكل دوري

الأحد 17/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
رسالة اسوان- محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الخاصة بمنتدى شباب العالم: آفاق جديدة، خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي، أسوان.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي كالتالي:
- قبل ٢٠١٦ كنت أبحث عن وسيلة للتواصل مع الشباب، وجاءت فكرة تدشين المؤتمر الوطني الأول للشباب من شاب مصري، وقد أثبتت تجربة المؤتمر الوطني الأول للشباب نجاحًا كبيرًا عند التطبيق، وهو ما دفعنا لتكرارها بشكل دوري.

- تم تدشين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، وهي أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب العاملين في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي.

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