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بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالدوري الممتاز

الأحد 17/مارس/2019 - 12:28 م
حرس الحدود و الاتحاد
حرس الحدود و الاتحاد السكندري
ياسمين تيسير
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية عندما يستضيف اليوم حرس الحدود فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويخوض الاتحاد السكندرى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد مسلسل النتائج الجيدة التى حققها فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على الجونة والإنتاج الحربى .

وفى المقابل يبحث حرس الحدود عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز الدافئة بجدول ترتيب المسابقة .

ويمتلك الاتحاد السكندرى 31 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ12 برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

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