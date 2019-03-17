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مدير منظمة الملكية الفكرية: نقل التكنولوجيا يتطلب توافر التقنية .. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 06:15 م
الدكتور فرانسيس جوري
الدكتور فرانسيس جوري
كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور فرانسيس جوري، مدير منظمة الملكية الفكرية، أن أحد أسباب نقل التكنولوجيا هو البحث عن أطراف أجنبية لديها التقنية التي نحتاجها، ولدينا إطار تشريعي دولي يتطلب المرونة يترتب على ذلك مسئولية البلدان على ظروفنا المحلية.

وأضاف جوري، خلال مشاركته بملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان، أن هناك مبادرات عملية مثل الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الصيدلانية المختلفة التي تعمل عليها.

وأشار مدير منظمة الملكية الفكرية، إلى أن هناك أبحاثا تمت على كثير من الشركات ومؤسسات صحية تهدف إلى مشاركة المعلومات العلمية للتعامل مع الأبحاث المختلفة، مؤكدا أن الهدف في الرعاية الصحية بناء القدرات في أفريقيا والدول العربية خاصة في الجامعات.

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