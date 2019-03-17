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برلمان

سياحة البرلمان: ملتقى أسوان فرصة لبحث قضايا شباب القارة

الأحد 17/مارس/2019 - 01:53 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
معتز الخصوصي
أكد النائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن ملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقد في أسوان يعد جزءا من توصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر الماضي بنسخته الثانية برعاية الرئيس السيسي، ويؤكد حرص مصر على توطيد علاقاتها مع دول أفريقيا من خلال اتخاذ أسوان عاصمة للشباب الأفريقي وتكمن أهميته أنه منبر لنقل رسالة مصر لأفريقيا والعكس.

وقال "إدريس"، في بيان صحفي منذ قليل، إن الملتقى يمثل صورة جيدة للتفاعل بين الشباب العربي والأفريقي ويعكس اهتمام مصر بالقارة السمراء، لافتًا إلى أن اختيار أسوان لعقد المؤتمر يسهم في الترويج السياحي والثقافي لها فضلا عن أنها قريبة من القارة الأفريقية كما أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى ونقل الخبرات بين الشباب العربي والأفريقي.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان يعد بمثابة هو حوار مفتوح بين الشباب لمناقشة قضايا العالم ومعرفة وجهات نظرهم تجاه تلك القضايا فضلا عن مناقشة كيفية تحقيق التنمية في القارة الأفريقية كما أنه فرصة جيدة لتبادل العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي وتنفيذًا للأجندة التي تتبناها مصر في الاتحاد الإفريقي، للانطلاق نحو البناء والسلام في القارة السمراء.

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