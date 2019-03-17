وزير الزراعة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة الإثيوبية.. فيديو

شارك الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى صلاة الغائب على أرواح شهداء وزارة الزراعة الثلاثة فى حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.



وأقيمت الصلاة على شهداء الطائرة عقب صلاة الظهر فى مسجد على بن أبي طالب بالدقي، بمشاركة لفيف كبير من قيادات الوزارة وأقارب وزملاء الشهداء.



وكان لقي 6 مصريين مصرعهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" وهي في طريقها إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.



وتحطمت الطائرة قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، وذلك عشية انطلاق اجتماع سنوي في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.



وأكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية أنَّه "لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية"، فيما أوضحت شركة الطيران الإثيوبية أنَّ الضحايا من 32 بلدًا، وهم: "من مصر 6، كينيا 32 قتيلا، وكندا 18، وإثيوبيا 9، وإيطاليا والصين والولايات المتحدة 8 لكل دولة، وبريطانيا وفرنسا 7، وهولندا 5، والهند 4"، بالإضافة إلى 4 أشخاص يحملون جوازات سفر الأمم المتحدة.