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محافظات

تخصيص 45 ألف فدان لزراعة النخيل بواحة الخارجة بالوادي الجديد

الأحد 17/مارس/2019 - 01:49 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخصيص 45 ألف فدان لزراعات التمور في 3 قرى بمركز الخارجة ، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 آلاف فدان بقرية صنعاء، و15 ألف فدان بقرية الكويت، و20 ألف فدان بقرية فلسطين منهم 10 آلاف فدان لصغار المستثمرين.

من جانبه، أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، أنه جرى تسليم هذه المساحات للشركات الوطنية للبدء في استصلاحها وزراعتها بأشجار النخيل للتوسع في إنتاج التمور, ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل ومضاعفة الإنتاج لأنواع جديدة من تمر النخيل بهدف تحويل المحافظة لمركز عالمي لإنتاج وتصنيع التمور.

وكان محافظ الوادى الجديد وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج فسائل النخيل العالمي والسعودي التابع لإحدى شركات الاستثمار السعودي والتي تهدف إلى إنتاج 50 ألف فسيلة نخيل في الدورة الواحدة من الأنواع عالية الجودة ذات العائد الاقتصادى المرتفع.

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