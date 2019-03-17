الوادى الجديد تحقق 55% من نسبة المستهدف بحملة 100 مليون صحة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الانتهاء من مسح 121713 مواطنًا بفعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بمراكز المحافظة الخمسة، وتحقيق نسبة 219 % من المستهدف تحقيقه، مشيرا إلى أن المديرية بدأت تنفيذ حملة طرق الأبواب في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى داخل منازلهم.



من جانبها قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 55 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.



وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

