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محافظات

انطلاق الرحلات التثقيفية ضمن برنامج أهل مصر لشباب الوادي الجديد

الأحد 17/مارس/2019 - 02:03 م
إنطلاق رحلات اهل
إنطلاق رحلات "اهل مصر" لشباب الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن انطلاق الرحلات التثقيفية والترفيهية التابعة لبرنامج "أهل مصر" وذلك لزيارة مدينة القاهرة بمشاركة 40 شابا من أبناء المحافظة.

وأوضح بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الرحلات تشمل حضور عدد من المحاضرات التثقيفية في مجالات تحديات واستراتيجيات الأمن والمشروعات القومية والتنمية البشرية، بالإضافة إلي زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية ومنها المتحف الحربي، والأهرامات، ومتحف القوات الجوية، ومجمع الأديان، وبانوراما حرب أكتوبر، وشارع المعز.

ويستهدف برنامج "أهل مصر" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تدريب وتوعية شباب المحافظات الحدودية بالاستراتيجيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وكانت محافظة الوادي الجديد استقبلت على مدار الأربعة أشهر الماضية برنامج رحلات اعرف بلدك، والذي تنظمه وزارة الشباب الرياضة لشباب المحافظات المختلفة لزيارة الوادي الجديد بهدف تعريفهم بالواحات وتنشيط السياحة الداخلية، حيث استقبلت المحافظة 15 فوجا بداية من شهر نوفمبر حتى فبراير بإجمالي 750 شابًا وفتاة.

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