برلماني: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق التكامل العربي الأفريقي

قال اللواء سلامة الجوهري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد فى أسوان سيمثل خطوة جديدة نحو ريادة مصر ودورها فى القارة الأفريقية.



وأكد الجوهري، فى بيان صحفى له، أن الرئيس السيسى يبذل مجهودًا واضحًا لتحقيق التكامل العربى الأفريقي ولخلق وضع ومكانة مختلفة للقارة الأفريقية بين دول العالم.



ونوه الجوهرى إلى أن انطلاق المنتدى بمشاركة 1500 شاب أفريقى، يمنح الفرصة لتكوين كيان جديد من الشباب العربى والأفريقى يكون له دور مختلف فى خلق المزيد من الأفكار لتنمية القارة الأفريقية ولتوطيد سبل التعاون ما بين مختلف دول القارة فى كافة المجالات والقضايا الهامة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ويسمح بتوصيل أصواتهم لصناع القرار.



وأشار الجوهري إلى أن القيادة السياسية لديها قناعة بدور الشباب فى تطوير مستقبل أى دولة ولذلك فإنها تسعى لاستمرارية انعقاد هذا المؤتمر، وتوسعته لضم الفئات الشبابية من مختلف الدول وبالأخص الشباب الأفريقى.



وفى سياق متصل، لفت الجوهرى إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها فى محافظة أسوان استعدادا للمؤتمر تؤكد الصورة الحضارية التى سيخرج بها لافتا إلى أن اختيار أسوان لانعقاد المؤتمر يساعد فى الترويج السياحى لمحافظة أسوان، فضلا عن كونه يعد رسالة للسلام والإنسانية.

