أحمد عنتر: طفرة في العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة

قال الدكتور أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ممثلا عن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في العلاقات المصرية الصينية، وتطورات لمستوى الشراكة الاستراتيجية بزيارة الرئيس السيسي للصين.



وأضاف "عنتر" خلال كلمته في ندوة "مبادرة الحزام والطريق وانعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين"، اليوم الأحد، بقاعة بطرس غالي بالجامعة البريطانية، أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات التعاون مع الصين، وتعتبر خطوة مهمة في طريق مصر إلى نمو الاقتصاد.



وأوضح أن مصر تعتبر نقطة هامة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق بسبب موقعها الجغرافي وتاريخها ونموها الاقتصادي في الفترة الأخيرة.