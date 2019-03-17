ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أحمد عنتر: طفرة في العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة

الأحد 17/مارس/2019 - 01:58 م
ندوة مبادرة الحزام
ندوة "مبادرة الحزام والطريق وانعكاساتها بين مصر والصين"
كريم عاطف
قال الدكتور أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ممثلا عن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في العلاقات المصرية الصينية، وتطورات لمستوى الشراكة الاستراتيجية بزيارة الرئيس السيسي للصين.

وأضاف "عنتر" خلال كلمته في ندوة "مبادرة الحزام والطريق وانعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين"، اليوم الأحد، بقاعة بطرس غالي بالجامعة البريطانية، أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات التعاون مع الصين، وتعتبر خطوة مهمة في طريق مصر إلى نمو الاقتصاد.

وأوضح أن مصر تعتبر نقطة هامة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق بسبب موقعها الجغرافي وتاريخها ونموها الاقتصادي في الفترة الأخيرة.

ترشيحاتنا

مش محتاجة منظفات غالية.. حيل غير متوقعة للتنظيف أغربها استخدام الثلج

أهالي مدينة نصر يشكون من الكلاب الضالة

حقيقة انتحار ابنة مايكل جاكسون بعد اتهامه باغتصاب أطفال

هاني جعفر أمين شرطة شهيد الواجب.. ابن المنوفية أنقذ العشرات في حريق ولقى مصرعه مختنقا

صرخة أنثى تطلب الخلع.. جوزي عايز يورث أبويا بالحياة

داخل المرحاض.. أمريكي يتلقى مفاجأة من العيار الثقيل

شاهد.. سكان نيوزيلندا يرقصون الهاكا حدادًا على ضحايا المسجدين

شاهد.. الفنانة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

رسالة مؤثرة من ضابطة مسلمة في شرطة نيوزيلندا.. فيديو

الأرجنتين تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

المصيلحى: لا حذف للمستحقين من منظومة التموين.. ولا يعقل دعم صاحب سيارة فارهة بـ50 جنيها

المصيلحي: إلغاء رخصة محال التموين غير الملتزمة بالإعلان عن أسعار السلع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

شاهد.. الفنانة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

السمار نص الجمال.. أحلى 20 إطلالة لدينا الشربيني في عيد ميلادها.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير المستشفيات في مصر.. فيديو
وزير الزراعة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة الإثيوبية.. فيديو
الرئيس السيسي للمصريين: أعطوا الثقة لأبنائكم وشجعوهم على الابتكار.. فيديو
وزير التعليم العالى: نسعى لنكون دولة مصدرة للتكنولوجيا
السيسى: نعطي الفرصة للشباب للانطلاق بقدراتهم العقلية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟