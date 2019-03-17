خلال زيارتها إلى بورسعيد.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تفتتح مصنعين جديدين لسوميتومو اليابانية باستثمارات مباشرة تبلغ 200 مليون دولار.. وتتفقد أكبر استثمار هندى بمصر

82 مشروعا بالمنطقة الحرة وفرت 35 ألف فرصة عمل بتكاليف استثمارية بلغت 2.4 مليار دولار

الصادرات الخدمية بالمناطق الحرة تحقق فى فبراير 2019 زيادة بنسبة 38% عن يناير الماضى

الوزيرة تتابع أعمال الانتهاء من تجهيزات فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد قبل بدء العمل به رسميا

وقامت الوزيرة بجولة داخل فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة أعمال الانتهاء من جميع التجهيزات فى الفرع، قبل بدء العمل به رسميا خلال الفترة المقبلة.





وعقدت "نصر" لقاءً بالمستثمرين فى بورسعيد، وناقشت معهم زيادة الاستثمارات، وأكدت أن الوزارة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لجميع الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، الأحد، مصنعين جديدان لشركة سوميتومو اليابانية بالمنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 200 مليون دولار، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.واستمعت الوزيرة إلى شرح من أحمد مجدى، رئيس شركة "سوميتومو إيجيبت"، الذى أوضح أنها احدى شركات سوميتومو العالمية، والتى بدأت منذ 400 عام فى مدينة كيوتو العاصمة التاريخية لليابان عن طريق مؤسسها سوميتومو، وتعتبر من إحدى أكبر 6 كيانات اقتصادية فى دولة اليابان، موضحا أن سوميتومو تضم 20 مجموعة صناعية وتعمل فى مجالات صناعية مختلفة منها الصناعات الإلكترونية بـ 234 شركة حول العالم، وإحدى تلك المجموعات تعمل فى مجال الضفائر الكهربائية وتضم 118 شركة منها شركة فى مصر والتى تحتوى على 4 مصانع، منها 3 مصانع بمحافظة بورسعيد ومصنع بمدينة السادس من أكتوبر.وذكر أن الشركة توفر قرابة 12 ألف فرصة عمل باستثمارات تتعدى 15 مليار جنيه، وتقوم بتصدير جميع منتجاتها إلى عدد من الدول منها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر بالتوسع خلال العام المالى المقبل 2019- 2020، وسيتم خلال العام الجارى الانتهاء من إنشاء مصنع جديد للشركة في مدينة 6 أكتوبر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويوفر 3500 فرصة عمل.وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة مصنع شركة "تى سى أى" سنمار الهندية، الرائدة فى مجال صناعة البتروكيماويات، واستمعت إلى شرح من شريف المنوفى، المدير التنفيذى للشركة، والذى أوضح أن الشركة تعد أكبر استثمار هندى فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 1.5 مليار دولار، وقامت مؤخرا بتوسعات بنحو 300 مليون دولار، خلال العامين الماضيين بعد إصدار قانون الاستثمار لتصبح الشركة من كبريات الشركات فى الشرق الأوسط لانتاج البتروكيماويات، مشيرا إلى أن الشركة تلتزم بجميع المتطلبات البيئية والسلامة والصحة المهنية، كما لها دور فى مجال المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل مجمع للصناعات التكميلية والصغيرة ويعمل بها نحو 2000 عامل مباشر ووفرت 800 فرصة عمل غير مباشرة.وتفقدت الوزيرة، مصنع كابسي للدهانات والتى تبلغ استثماراته مليار جنيه، ويوفر 1650 فرصة عمل، ويصدر إلى 62 دولة، ويستهدف المصنع إجراء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل إنشاء مصنع جديد، كما زارت مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات سيارات النقل، والذى يعد المصنع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لإنتاج إطارات السيارات، ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، على 4 مراحل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.واستمعت لشرح من محافظ بورسعيد، حول إنشاء منطقة 118 مصنعا، والتى ستتضمن عددا من المشروعات للشباب، وتتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا.وعقب ذلك، توجهت الوزيرة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تتضمن المنطقة 82 مشروعا منها 45 مشروعا صناعى و17 تخزينيا و20 خدميا، وبلغ إجمالى رؤوس أموال المشروعات مليار دولار، والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 35 ألف فرصة عمل، وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 1.3 مليار دولار، منها مليار دولار خارج مصر، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.وأوضحت الوزيرة أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم جميع خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تتم ميكنة إجراءات العمل على جميع المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.وأوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغ 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.2 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير 2019 نحو 1.09 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38%.وتفقدت مصنع مجموعة شركات اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، واستمعت، إلى شرح من حسام جبر، رئيس مجلس ادارة المجموعة، والتى تقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بمختلف أنواعها مع التصدير بالكامل إلى خارج البلاد، وتبلغ التكاليف الاستثمارية نحو 58 مليون دولار، ويعمل بالمصنع 9111 عاملا، وقامت بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 136.5 مليون دولار.وأكدت أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.