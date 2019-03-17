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أخبار البلد

انطلاق مؤتمر مارلوج 8 بحضور الوزير ومميش.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 02:03 م
المؤتمر الدولي للنقل
المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 8"
أحمد أبوشوشة
شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 8" والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا وهيئة قناة السويس وذلك تحت عنوان " نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري التوجيهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ.

وشهد المؤتمر حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة دينا الظاهر مدير قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وعدد من السفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى عدد من الجامعات المحلية والدولية والعربية وخبراء النقل البحري والمجتمع الملاحي.

ويهدف المؤتمر إلى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ البحرية واللوجستيات بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانئ والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسيناقش المؤتمر عدة محاور "مشروعات الاستثمار المستدام - أهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة وأحدث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ والاستثمار البيئي في الموانئ والمردود الاقتصادي واهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية الموانئ 2030".

كما افتتح وزير النقل المؤتمر المعرض الدولي السنوي والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري ونظم المعلومات والحاسبات، والذي يقام على هامش المؤتمر والذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال النشاط البحري في مصر وعلى مستوي الدول العربية وهو ما يتيح الفرصة لعرض المستجدات في تكنولوجيا حديثة مستخدمة في مجال صناعة النقل البحري والموانئ للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا مجال.
انطلاق مؤتمر مارلوج 8 بحضور الوزير ومميش.. صور
انطلاق مؤتمر مارلوج 8 بحضور الوزير ومميش.. صور
انطلاق مؤتمر مارلوج 8 بحضور الوزير ومميش.. صور

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