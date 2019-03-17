وزيرا النقل والاستثمار يبحثان خطط تمويل المشروعات الجاري تنفيذها في السكة الحديد والمترو.. كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير قطاعات المنظومة.. وسحر نصر: نتفاوض على 2 مليار دولار جديدة لدعم المشروعات

وزيرا النقل والاستثمار يبحثان خطط تمويل المشروعات الجاري تنفيذها في النقل

وزيرا النقل والاستثمار يشكلان مجموعة عمل مشتركة لبحث تمويل مشروعات السكة الحديد

الوزير: خطة شاملة لتطوير قطاعات كل النقل

سحر نصر: قطاع النقل مهم فى جذب الاستثمارات وإنشاء مدن جديدة وزيادة حجم التجارة

سحر نصر: نتفاوض على 2 مليار دولار جديدة لدعم مشروعات قطاع النقل

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعًا بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في جميع قطاعات النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد، وأيضًا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحضور قيادات الوزارتين.وأكد "الوزير" أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزارتين للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات النقل المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل سواء في مشروع تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات الطرق والنقل البحرى وغيرها، والتي يجري تنفيذها وفقا للمعايير العالمية.وقال إن السكك الحديدية مرفق حيوي هام يخدم ملايين الركاب يوميا، وإن العمل على تطوير جميع عناصره يجري على مدار الساعة، لافتا إلى أن المواطن سيجد بحلول منتصف 2020 سكة حديد بشكل جديد.وأوضح وزير النقل أنه يجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع جميع قطاعات وزارة النقل لمراجعة جميع المشروعات التي يجري تنفيذها وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا، والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة لتنفيذ مشروعات النقل.وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة على التنسيق مع وزارة النقل بشكل دائم، وتضع أولوية لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أهمية النقل فى جذب الاستثمارات وإنشاء المدن الجديدة وزيادة حجم التجارة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التى وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء فى التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصلت حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار.وذكرت الوزيرة أن الوزارة وبناء على احتياجات وزارة النقل تتفاوض على نحو 2 مليار دولار جديدة مع مختلف الشركاء فى التنمية لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.وناقش الاجتماع، الإسراع فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى قطاعات النقل على رأسها تطوير سكك حديد مصر، والتى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلات ومنحا لها من خلال الشركاء فى التنمية، قبل 30 يونيو 2020، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع زيادة نسب السحب، إضافة إلى المشروعات المستقبلية لدعم تطوير السكك الحديد وشراء جرارات جديدة، ودعم الخط الرابع لمترو الأنفاق وتفاوض وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير تمويلات لها.وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للتنسيق بين الوزارتين لمراجعة جميع متطلبات وزارة النقل التي تحتاج إلى تمويل، والحصول على هذه التمويلات من المؤسسات المختلفة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات.جدير بالذكر أن أبرز المشروعات الجارية فى مجال السكك الحديد، وتطوير نظم الإشارات على خط "بنى سويف\ أسيوط"، و"خط أسيوط\ سوهاج\ نجع حمادى"، وخط "القاهرة\ الإسكندرية"، وكهربة إشارات خط "بنها \ الزقازيق\ بورسعيد" ووصلة "الزقازيق\ أبو كبير"، وخط "نجح حمادى\ الأقصر"، وشراء 100 جرار جديد وشراء 6 قطارات، وفى مجال الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى لخط الرابع لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وفى مجال الطرق والكبارى والنقل البرى، مشروعات طريق النقل "النفق-طابا" وطريق "النفق- شرم الشيخ".