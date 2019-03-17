ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مفيد شهاب: انتصار مصر في ملف طابا يدرس في جامعات العالم.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 01:59 م
فعاليات احتفالات
فعاليات احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي
ايمن محمد
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق للمجالس النيابية والشئون القانونية، إن لجنة الدفاع عن طابا رفضت التوفيق الأوضاع بشأن طابا، وكان هناك إصرار على التحكيم الدولى ورفضنا التفريط في شبر من أرضنا المصرية الغالية.

وأشار "شهاب" إلى أن قضية تحكيم طابا، وانتصار الدبلوماسية المصرية بها يدرس في كل جامعات العالم.

وكشف شهاب أن رئيس وزراء مصر الأسبق كمال حسن علي، كان من الشهود، وذهب للمحكمة على كرسي متحرك، وقال إنه يعرف بالتحديد مكان النقطة ٩١، مشيرًا إلى أن الفريق الإسرائيلي أعطى التحية للفريق كمال حسن علي.

وأشار شهاب إلى أن إسماعيل شيرين، وزير الحربية وقت الملك فاروق زوج الأميرة فوزية، كان يعيش في سويسرا بعد انتهاء الملكية وقيام ثورة ٥٢، وطلب الشهادة فى المحكمة لصالح مصر علاوة على ضابط من بلجراد كان من القوات الدولية وشهد بتسليم القوات المصرية حدود طابا.

وذكر أن "التفاوض فن يجيده المصريون"، مؤكدا أن "الجميع تكاتفوا في القضية، ومن بينهم الدكتور وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد المعارض، حيث إننا في القضايا القومية كلنا واحد، إلا من يعارضون بلادهم من الخارج ومن تركيا"..
مفيد شهاب: انتصار مصر في ملف طابا يدرس في جامعات العالم.. صور
مفيد شهاب: انتصار مصر في ملف طابا يدرس في جامعات العالم.. صور
مفيد شهاب: انتصار مصر في ملف طابا يدرس في جامعات العالم.. صور

ترشيحاتنا

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

احذري.. فى هذه الحالة يتحول البقدونس لسم قاتل بعد 30 دقيقة

المصيلحى: لا حذف للمستحقين من منظومة التموين.. ولا يعقل دعم صاحب سيارة فارهة بـ50 جنيها

أردوغان لـ نتنياهو: شد ودن ابنك.. وإلا عندي طرق ثانية لتعليم إسرائيل

حساب البريميرليج يزف بشرى سارة لمحمد صلاح قبل مواجهة فولهام

تعليق ناري من ميدو عقب تصريحاته بشأن نجم الفريق المعار من النصر

قصة العجوز والفتاة القاصر.. كيف باعت الأم طفلتها للثري الخليجي مقابل حفنة جنيهات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 -3- 2019 والقنوات الناقلة

أيتام يمتنعون.. كيف تحول احتفال عيد الأم في المدارس إلى هروب اضطراري؟

انتبه.. خطأ يرتكبه البعض عند قراءة آية فويل للمصلين .. فيديو

الأهلي حط الزمالك في دماغه.. لاسارتي يدرس الأبيض ويطلب تسجيلاته

15 صورة ترصد خلافات جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

شاهد.. الفنانة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

السمار نص الجمال.. أحلى 20 إطلالة لدينا الشربيني في عيد ميلادها.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير المستشفيات في مصر.. فيديو
وزير الزراعة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة الإثيوبية.. فيديو
الرئيس السيسي للمصريين: أعطوا الثقة لأبنائكم وشجعوهم على الابتكار.. فيديو
وزير التعليم العالى: نسعى لنكون دولة مصدرة للتكنولوجيا
السيسى: نعطي الفرصة للشباب للانطلاق بقدراتهم العقلية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟