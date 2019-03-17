مفيد شهاب: انتصار مصر في ملف طابا يدرس في جامعات العالم.. صور

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق للمجالس النيابية والشئون القانونية، إن لجنة الدفاع عن طابا رفضت التوفيق الأوضاع بشأن طابا، وكان هناك إصرار على التحكيم الدولى ورفضنا التفريط في شبر من أرضنا المصرية الغالية.



وأشار "شهاب" إلى أن قضية تحكيم طابا، وانتصار الدبلوماسية المصرية بها يدرس في كل جامعات العالم.



وكشف شهاب أن رئيس وزراء مصر الأسبق كمال حسن علي، كان من الشهود، وذهب للمحكمة على كرسي متحرك، وقال إنه يعرف بالتحديد مكان النقطة ٩١، مشيرًا إلى أن الفريق الإسرائيلي أعطى التحية للفريق كمال حسن علي.



وأشار شهاب إلى أن إسماعيل شيرين، وزير الحربية وقت الملك فاروق زوج الأميرة فوزية، كان يعيش في سويسرا بعد انتهاء الملكية وقيام ثورة ٥٢، وطلب الشهادة فى المحكمة لصالح مصر علاوة على ضابط من بلجراد كان من القوات الدولية وشهد بتسليم القوات المصرية حدود طابا.



وذكر أن "التفاوض فن يجيده المصريون"، مؤكدا أن "الجميع تكاتفوا في القضية، ومن بينهم الدكتور وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد المعارض، حيث إننا في القضايا القومية كلنا واحد، إلا من يعارضون بلادهم من الخارج ومن تركيا"..