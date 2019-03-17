فرقة روك أمريكية توجه الشكر لمصر: لن ننسى زيارتنا للقاهرة مدى الحياة

أعرب Bassist Flea احد اعضاء الفرقة الأمريكية Red Hot Chili Peppers، عن عميق شكره لمصر والمصريين علي حسن استضافتهم لفرقته الموسيقية؛ حيث قال: "شكرا! شكرا جزيلا يا القاهرة! نحن محظوظون لوجودنا هنا ولن ننسى أبدًا هذه الزيارة طوال حياتنا!"





وأوضحت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "أن حفلة الفرقة الموسيقية الأمريكية تم بثها مباشرة من أمام أهرامات الجيزة، مؤكدة أنها كانت هذه هي الحفلة التاريخية الأولى من نوعها التي يتم بثها مباشرة من الأهرامات".





وكانت فرقة الروك الأمريكية العالمية "ريد هوت تشيلي بيبرز"، غنت مساء الجمعة عند سفح الأهرامات.





وRed Hot Chili Peppers هي فرقة روك أمريكية تأسست في لوس آنجلوس عام 1983 ويتكون أسلوب الفرقة الموسيقي أساسا من الروك مع تركيز على الفانك، فضلا عن عناصر من الأنواع الأخرى مثل البانك روك، و‌سايكيديلك روك.



