الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير المستشفيات في مصر.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن إنجازات مصر في حملة 100 مليون صحة، وتطوير المستشفيات الجامعية خلال فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي".



وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما.



وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.



وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية خاصة في ظل المناظر الخلابة الرائعة التي تتميز بها جوهرة النيل أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتفاعلوا مع الأغاني قبل انطلاق الحفل.