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بين الناس

أهالى المرج: الزبالة تحاصرنا ومش لاقيين الحى

الأحد 17/مارس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ محمد عبد العال أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار ٱكوام القمامة بشارع عبد الله رفاعى بالمرج بمحافظة القاهرة.

وأوضح "عبد العال" أن شارع عبد الله رفاعى يعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن التراكم الدائم للقمامة، ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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