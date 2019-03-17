أعمال تجميل وتطوير في شارع الهرم استعدادا لقرعة الأمم الأفريقية

كثفت محافظة الجيزة، من استعداداتها لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية يوم 12 أبريل المقبل في منطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه جار الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين فى ذلك الحدث الكبير.



وأشار إلي أن كل المناطق الأثرية بالمحافظة ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة فى البطولة.



ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.



كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية وعدم السماح بوجود أي مخلفات والاستمرار فى تجريد الطرق الرئيسية.



وأكد راشد فى تصريحات له، أنه جار تطوير شارع الأهرام بالكامل بدءًا من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومرورًا بميدان الرماية حيث يعد أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية.



وأشار الي أنه جار تركيب انترلوك على جانبى الطريق بشارع الأهرام للتسهيل على المشاة وترميم الأرصفة ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالكامل وصيانة ما يلزم منها.



جاء ذلك خلال جولة تفقد المحافظ خلالها الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من القطاعات بالمحافظة بأحياء الدقى والهرم، رافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة حيث حرص راشد على متابعة أعمال التجميل الجارى تنفيذها بالشوارع الرئيسية.