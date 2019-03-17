ملتقى شباب أفريقيا أكبر حملة ترويجية للمقصد الثقافى.. وخبراء: توقعات بزيادة النسبة 25%.. وأسوان أيقونة أفريقية

رئيس شركات سياحة أسوان: المدينة ارتدت ثوبها السياحى لتليق بمكانة وتاريخ مصر

نقيب السياحيين:

الملتقى أكبر حملة ترويجية وتسويقية للمقصد الثقافى

مؤشر السياحة الثقافية سيرتفع من 15% إلى 25% من إجمالى السياحة المصرية

خبير: الملتقى كشف معالم أسوان الجمالية وتاريخها

ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان، حالة فريدة بثت قوة ترويجية وتسويقية للمقصد السياحى الثقافى كدرة توجت على رأس مقاصدنا المتنوعة ليصنف كـأكبر حملة تدعو لزيارة المعالم السياحة الثقافية المصرية.رحب خبراء السياحة بانطلاق ملتقى الشباب من مدينة أسوان واعتبروه أكبر دعاية سياحية لمصر فى العمق الأفريقى كمنارة تضيء الطريق أمام الزيارات المتبادلة بين أبناء القارة السمراء.وعن أهمية الملتقى سياحيا، قال عبد الهادى محمد، رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان: "إننا شهدنا جميعا استقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحدى "الدهبيات" فى رحلة نيلية يجاوره ويشاركه فيها جموع الشباب العرب والأفارقة خلال افتتاح ملتقى الشباب العربى والأفريقى لتكون رسالة حقيقية تؤكد عمق العلاقات والرؤية القوية نحو القارة السمراء بقيادة مصر".ووصف محمد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، مدينة أسوان بأنها عروس ارتدت ثوبها السياحى لاستقبال جموع المشاركين من الشباب الأفارقة والعرب لتليق بمكانة وتاريخ مصر وعظمته التى يتحدث عنها العالم لتكون أيقونة ورمزا لأفريقيا.ووجه رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختيار مدينتنا لانعقاد الملتقى، متوقعا أن يكون هناك رد فعل سياحى قوى خلال الفترة الراهنة والقادمة لترتفع مؤشرات السائحين للمقصد الثقافى.فيما أوضح باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن احتضان مصر لملتقى الشباب العربى والأفريقى والفعاليات الدولية خطوة إيجابية هامة للتنشيط والترويج السياحى لأسوان، والتى تعد المدينة الرابطة بين العمق الأفريقى والأصول المصرية والعربية القديمة.وأكد أن مشاركة شباب الدول العربية والأفريقية في الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد أكبر حملة تسويقية للمقصد السياحى الثقافى فى ظل متابعة الإعلام الدولى للحدث.وأكد نقيب السياحيين أن هناك ترويجا سياحيا غير مباشر تم على أرض الواقع لأسوان، قائلا: "مصر أصبحت حديث وسائل الإعلام العالمية، ما أعطى حافزا لزيارة مقاصدنا المختلفة الناتجة عن تحسين صورتنا الذهنية".وأشار إلى أن مصر أصبحت محور الحراك السياسى والاقتصادى فى العالم لتعزز مكانتنا داخل القارة السمراء والدول الغربية والعربية، واصفا القطاع السياحى بأنه أحد أهم المستفادين من تحركات الرئيس.وتوقع أن السياحة الثقافية سيرتفع مؤشرها من 15% إلى 25% من إجمالى السياحة المصرية خلال الأشهر القادمة تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 2020، بالإضافة إلى افتتاح مطار سفنكس ودعم الدولة الملموس للسياحة بشكل عام مرورا بتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق، قائلا: "مصر أصبحت دولة متجددة وتشهد طفرة لم تحدث منذ عصر محمد على".من جانبه، قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من عقد مؤتمرات ولقاءات دولية ومحلية بمختلف محافظات مصر، خاصة السياحية، يعطي دفعة قوية وتنشيطا للمدن، التي يتم عليها عقد مثل هذه المؤتمرات وهي بمثابة أفضل دعاية وتسويق لها محليا وعالميا.وأوضح عجلان أن إقامة الملتقى الأول للشباب العربي والأفريقي بأسوان حاليا بحضور عدد كبير من مسئولي القارة الأفريقية وشبابها ستكون رسالة للعالم كله من خلال وسائل الإعلام المشاركة والناقلين للحدث عالميا بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، وتكشف معالم أسوان الجمالية وتاريخها للمشاركين الذين هم في الأساس سيكونون خير سفراء في بلادهم للتسويق لمدينة أسوان السياحية.وأضاف أن عقد المؤتمرات والملتقيات في المدن السياحية مثل أسوان أفضل من دعاية تتكلف ملايين الدولارات لأن المشاركين يشاهدون جمال وآثار وتاريخ مصر على أرض الواقع.ودعا عجلان إلى طرح فيديوهات وإعداد برامج سياحية متنوعة للضيوف المشاركين داخل محافظة أسوان للتعريف بالبلد، مؤكدا أن عقد ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان، وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية يونيو المقبل كل هذا سيعطي دفعة قوية للسياحة الأفريقية لأسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام خلال الفترة القادمة.وأكد أنه طبقًا للتقارير الإحصائية، فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف فقد بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط، وتصدر السياح السودانيون القائمة بنسبة 46.8% ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة.وشدد عجلان بالتوسع في إنشاء الفنادق السياحية فئات الأربع نجوم والخمس نجوم لتستوعب السياحة الوافدة إلى أسوان، خاصة أن أسوان من المدن السياحة المهمة الجاذبة للسياح بمختلف جنسياتهم لزيارة الآثار والقيام بالرحلات النيلية والنايل كروز، والاستمتاع أيضا بجو أسوان الجميل في موسم الشتاء، وخير دليل ما حققه ملتقى الشباب العربي والأفريقي حاليا الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نسب الإشغالات الفندقية حاليا.كما شدد على ضرورة المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية من نقل وطرق وصرف صحي، والاهتمام أيضا بخدمات البنية التحتية للمنشآت الفندقية.