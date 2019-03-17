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حوادث

نيابة نجع حمادى تصرح بدفن الطفلة ضحية الماسورة

الأحد 17/مارس/2019 - 01:59 م
الطفلة
الطفلة
يوسف رجب
قررت النيابة العامة بمركز نجع حمادى، دفن جثة الطفلة التى لقيت مصرعها فى ماسورة مياه بقرية بركة، بعدما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، تشكيل لجنة لفحص المكان وإعداد تقرير شامل عن الواقعة مع رصد وجود علامات إرادية من عدم، لتحديد أوجه القصور والإهمال فى الواقعة.

وكانت طفلة تدعى سارة ايهاب القصير،" والدها سورى الجنسية ووالدتها مصرية" قد سقطت فى ماسورة مياه طولها حوالى 30 مترا خلال سيرها بجوار منزلها فى قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، مما أدى إلى وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذها من قبل الأجهزة المختلفة.

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