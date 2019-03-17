وزيرة الاستثمار ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل في مركز خدمات المستثمرين.. صور

قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي تتضمن المنطقة 82 مشروعا منها 45 مشروعا صناعيا و17 تخزينيا و20 خدميا، وبلغت إجمالي رؤوس أموال المشروعات مليار دولار، والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار.



وساهمت هذه المشروعات فى توفير 35 ألف فرصة عمل، وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 1.3 مليار دولار منهم مليار دولار خارج مصر، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.



وأوضحت الوزيرة أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.



وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والانتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهمون فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.



كما تفقدت الوزيرة، ومحافظ بورسعيد مصنع مجموعة شركات اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، واستمعت، إلى شرح من المهندس حسام جبر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والتى تقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بمختلف أنواعها مع التصدير بالكامل إلى خارج البلاد، وتبلغ التكاليف الاستثمارية نحو 58 مليون دولار، ويعمل بالمصنع 9111 عاملا، وقامت بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 136.5 مليون دولار.



كما قام بجولة داخل فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة اعمال الانتهاء من كافة التجهيزات فى الفرع، قبل بدء العمل به رسميا خلال الفترة المقبلة،



وعقدت الوزيرة، ومحافظ بورسعيد لقاء بالمستثمرين حيث ناقشا معهم زيادة الاستثمارات، وأكدت، أن الوزيرة بأن وزارة الاستثمار ومحافظة بورسعيد يعملان على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.



وأكد المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بوسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.