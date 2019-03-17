نبيل الحلفاوي يحسم موقفه من المشاركة في دراما رمضان 2019

حسم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أمر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية هذا العام بالرد على سؤال أحد متابعيه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغرد الحلفاوي قائلا: "لا أظن.. الظروف اضطرتني للاعتذار عن عدة أعمال، وربما لا يتسع الوقت بعد زوالها بعون الله للارتباط بعمل ما".



وشارك نبيل الحلفاوي في مسلسل أمر واقع العام الماضي مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى.

