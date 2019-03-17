الخميس المقبل.. إيروسبورت يقدم هشام يكن في مؤتمر صحفي

يقيم نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل لتقديم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة هشام يكن نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق.





ومن المقرّر أن يقام المؤتمر الصحفي في الرابعة عصرًا بمقر النادي بمطار القاهرة الدولي في حضور اللواء نبيل سلامة رئيس مجلس الإدارة والدكتور زكريا محيي الدين نائب رئيس النادي وأعضاء الجهاز الفني بالكامل.





وتعلن إدارة إيروسبورت خلال المؤتمر تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هشام يكن والكشف عن تفاصيل التعاقد وخطة المرحلة المقبلة للنادي .



