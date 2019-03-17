ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم يضع حجر أساس الفرع الجديد لمجلس الدولة.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 03:26 م
محافظ الفيوم يضع
محافظ الفيوم يضع حجر الأساس للفرع الجديد لمجلس الدولة بالفيو
الفيوم - نبيل أبو السعود
وضع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يرافقه المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجر الأساس لفرع مجلس الدولة الجديد بالفيوم وذلك بحضور نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص والمستشار فؤاد عبد الفتاح محمد نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالفيوم.

ويشمل المقر الجديد محكمة تأديبية وأخرى إدارية، كما يشمل دائرتين للقضاء الإدارى تختص الدائرة الأولى بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الموظفين من تعيين وترقية وتسوية ونقل مكانى وندب والفصل بغير الطريق التأديبى ورصيد الإجازات وغيرها، فيما تختص الدائرة الثانية بشئون الأفراد وكل منازعة تكون الجهة الإدارية طرفًا فيها مثل الطعون الضريبية وقرارات الإزالة والطعون الانتخابية وغيرها.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم إلي أن الفرع الجديد لمجلس الدولة يُسهم فى تقريب دور العدالة وتطوير منظومة التقاضى للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل السبل لسرعة الفصل فى القضايا، موضحًا أن وضع حجر الأساس يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى التى بدأت يوم الجمعة الماضى وتستمر لمدة أسبوعين يتم خلالها افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الانتاجية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه.
محافظ الفيوم يضع حجر أساس الفرع الجديد لمجلس الدولة.. صور
محافظ الفيوم يضع حجر أساس الفرع الجديد لمجلس الدولة.. صور
محافظ الفيوم يضع حجر أساس الفرع الجديد لمجلس الدولة.. صور
محافظ الفيوم يضع حجر أساس الفرع الجديد لمجلس الدولة.. صور

ترشيحاتنا

احذري.. فى هذه الحالة يتحول البقدونس لسم قاتل بعد 30 دقيقة

وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ على معلول

الأهلي حط الزمالك في دماغه.. لاسارتي يدرس الأبيض ويطلب تسجيلاته

تفاصيل مقتل كويتي في العجوزة.. أفيز بلاستيك يكشف جريمة الخادمة وأشقائها الثلاثة

رغم قتله عشرات المصلين.. سفاح نيوزيلندا لن يواجه الإعدام

تزوج فنانة شهيرة واعتزل كرة السلة من أجل التمثيل.. معلومات لا تعرفها عن الراحل جلال عيسى

جماهير الأهلي تساند الزمالك.. ومغردون: هنبارك له زى ما باركنا لفريقنا

الأرجنتين تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

إيهاب جلال يكشف سر عدم مصافحته لـ حسام حسن أمس

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائى أبطال أفريقيا.. وموقف الأهلى

العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

سر تألق حسين الشحات أمام شبيبة الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

فيديو

السيسي للشباب: خلوا بالكم من استقرار بلادنا.. الأمن فرصة أوعوا تهدروها.. فيديو
السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو
السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو
أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟