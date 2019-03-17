برلماني يكشف طرق القضاء على الصدأ الأصفر في القمح

قال النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن من الضروري أن تكون هناك مقاومة فورية لظهور الصدأ الأصفر في القمح، حتى يتم القضاء على هذا المرض من خلال رش محصول القمح بالمضاد الفطرى مما يقلل من نسبة الإصابة حتى لو كان رش المياه سيكون له نتيجة.



وأكد "صبري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن من المفترض أن يتم تدارك مرض الصدأ الأصفر قبل ظهوره، بحيث تكون هناك معاينة قبل ظهور المرض إذا كانت هناك بوادر في الجمعيات الزراعية المتواجدة في نطاق الإصابات.



وكانت قد انتشرت مخاوف في الأوساط الزراعية، خلال الأيام الماضية، من ظهور الصدأ الأصفر في القمح بعد ظهور مؤشرات إصابة على المحصول في محافظة كفر الشيخ والإسماعيلية، وذلك لما يمثله من خطورة على أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.