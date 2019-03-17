برلماني يطالب بتعيين مرشدين زراعيين لمساعدة الفلاح فى علاج صدأ القمح

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن ظهور مشكلة الصدأ فى القمح يرجع إلى عدم المعالجة السريعة لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الفلاح أصبح يعانى منذ فترة طويلة من عدم وجود مرشد زراعي فى الحقول لكى يرشد الفلاح عن أى أمراض تتعرض لها المحاصيل.



وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المرشد الزراعى غير موجود فى الأصل، كما أن أصغر مرشد عمره 55 عاما، مؤكدا أنه لم تحدث أى تعيينات للمرشدين الزراعيين منذ عام 1984 فى وزارة الزراعة، وفى الوقت نفسه لا يجيد الفلاح القراءة والكتابة ليتعرف على الأمراض والآفات الجديدة التي أصبحت تصيب المحاصيل.



وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك حلولا بديلة للمرشدين الزراعيين، منها محاولة الاستفادة من 13 ألف باحث متواجدين فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، لإرشاد الفلاحين عن الأمراض التى تتعرض لها المحاصيل، وهو ما يتطلب نزول هؤلاء الباحثين من مكاتبهم إلى الفلاح لكى يساعدوا فى رفع إنتاجية المحاصيل ومعالجة الأمراض التى تصيب المحاصيل.



وأضاف أن اللجنة سبق وقدمت مذكرة لرئيس الوزراء بشأن ضرورة تعيين مرشدين زراعيين لمساعدة الفلاحين فى اكتشاف أى أمراض تصيب المحاصيل، إلا أنه "ودن من طيون وودن من عجين".



كانت قد انتشرت مخاوف في الأوساط الزراعية، خلال الأيام الماضية، من ظهور الصدأ الأصفر في القمح بعد ظهور مؤشرات إصابة على المحصول في محافظة كفر الشيخ والإسماعيلية، وذلك لما يمثله من خطورة على أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.