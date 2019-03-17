ماعت تطالب جميع الأطراف في سوريا بوقف النزاع المسلح واحترام حقوق الإنسان

دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الهيئات الدولية وجميع الأطراف المتنازعة بضرورة العمل على وقف النزاع المسلح في سوريا، وتوحيد الجهود من أجل إنجاح عملية جنيف للوصول إلى تسوية للصراع، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية من أجل توفير المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا.



جاء ذلك خلال مداخلة مكتوبة قدمتها مؤسسة ماعت عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ضمن البند 4 من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المتعلق بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا وذلك في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 37/29 على هامش أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس الجاري.



وأكدت المداخلة أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في الأحداث على الأرض يتمثل في نجاح النظام السوري في إعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي، كما استطاعت الأطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الإرهابية، بعد ترتيبات روسية – تركية، أن تلتقي في العاصمة الكازاخستانية "استانا"، من أجل الوصول إلى حل سياسي يكفل الوقف الكامل للصراع، واتفق الأطراف على وقف الأعمال القتالية في أربع مناطق.



وأوضحت "ماعت" في مداخلتها، أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مازالت ترتكب في سوريا من قبل الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال استهداف المدنيين والقتل العشوائي، بمن فيهم النساء والأطفال، وإن كانت على نطاق أقل خلال عامي 2017/2018.



وركزت المداخلة على الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، فخلال الفترة بين شهري فبراير وأبريل 2018، قتلت جماعات مسلحة من بينها جماعات "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، مئات المدنيين في هجمات عشوائية على دمشق، ووفقا لـ "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، قامت هذه الجماعات بشكل منتظم باعتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم في دوما، بما فيها أفراد الأقليات الدينية.



وأشارت المداخلة إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي أكد أن النزاع في سوريا ساهم في حدوث نزوح جماعي، حيث فر ما يقرب من نصف السكان من ديارهم، ويقدر عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم ونزحوا إلى مناطق داخل البلاد بنحو 6.1 ملايين، في حين نزح 505 ملايين إلى خارج سوريا.