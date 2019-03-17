مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالغردقة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص سياحي وسيارة نقل بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص سياحة وأخرى نقل، بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 5 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.



تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.