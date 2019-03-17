فريق من خبراء المركز القومي للقياس والتقويم يتفقد جامعة الزقازيق

استقبلت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد، فريقا من خبراء المركز القومي للقياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتورة سحر أمين وذلك في إطار المتابعة وتقديم الدعم الفني لتطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإنشاء أربع وحدات للقياس والتقويم في كليات الحقوق والعلوم والآداب وكلية التربية الرياضية بنات.



وأكدت الدكتورة ميرفت عسكر، أنه بدأ برنامج الزيارة بتفقد فريق الخبراء لمقر مركز القياس والتقويم وعقد لقاء شارك فيه الدكتور محمد عوض البربري مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديري وحدات القياس والتقويم بالكليات، كما تم عرض الوضع الراهن لما تم تنفيذه ومناقشة بعض الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بالتنفيذ في الفترة المقبلة.



وأشارت "عسكر" إلي الزيارة تضمنت لقاءً موسعا تحت عنوان "بالتقويم يزدهر التعليم" شارك فيه عدد من عمداء ووكلاء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.



وأكد مدير مركز القياس والتقويم، أن هناك تحديثا تشهده هذه المرحلة من تطوير منظومة القياس والتقويم لمراحل التعليم العالي المختلفة ولمخرجات العملية التعليمية لنواكب ما يحدث حولنا في الجامعات في عصر المعلوماتية من خلال تطوير نظم الامتحانات وتقييم الطلاب والامتحانات وأعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل وندوات متنوعة في القياس والتقويم ونظم الامتحانات، وفقًا لمعايير معترف بها عالميًا لتعظيم استفادة المجتمع المصري من قدرات وإمكانيات أبنائه من طلاب وخريجي مؤسسات التعليم العالي لتحقيق رؤيتنا والتميز في مجالات القياس والتقويم إقليميًا وعالميًا.