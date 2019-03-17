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تعليم

قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء جدد بجامعات حكومية

الأحد 17/مارس/2019 - 03:22 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء جدد بالجامعات الحكومية، وهم: الدكتور أمين مصطفى محمد السيد عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور ممدوح صادق محمد الرشيدي عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.

كما أعلن وزير التعليم العالي صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور إيمان أحمد علي محمد أبوزيد عميدًا لكلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي، والدكتور إبراهيم إبراهيم إبراهيم الهواري عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ، والدكتور فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

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