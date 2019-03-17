بينلوبي كروز: حصلت على موافقة دوناتيلا فيرساتشي قبل تجسيد دورها

قالت النجمة العالمية بينيلوبي كروز إنها حصلت على موافقة مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي قبل التوقيع على عقد مسلسل "The Assassination of Gianni Versace" حيث جسدت دورها.



وأشارت النجمة الإسبانية الى أنها تحترم دوناتيلا كثيرا لذلك كان يجب الحصول على موافقتها لكي تكون سعيدة عند مشاهدة المسلسل، مشيرة الى انها بمجرد عرض المسلسل عليها اتصلت بها وسألتها.



وقالت كروز: "أردت أن أكشف جانبها الذي أعرفه ، والحب واللطف ، وروح الفكاهة التي تمتلكها".



وتناول المسلسل قصة اغتيال جياني فيرساتشي مؤسس الماركة العالمية Versace عام 1997 على يد القاتل الأمريكي أندرو فيليب كونانانون في منزله بفلوريدا.



