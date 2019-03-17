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أخبار العالم

الأردن لـ إسرائيل: افتحوا باب الرحمة

الأحد 17/مارس/2019 - 03:20 م
صدى البلد
قسم الخارجي
طالبت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بالرجوع عن قرار إغلاق مصلى باب الرحمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحذرتها من النتائج الخطيرة التي ستسفر عن تنفيذ القرار.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صدر قرار عن وزارة الخارجية في عمان، الأحد، باعتبارها المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية في القدس، مفاده أن "القدس الشرقية تضم المسجد الأقصى، وهي جزء من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ولا تخضع للقانون الإسرائيلي.

وأفاد البيان بأن هيئة الأوقاف الأردنية هي الهيئة الحصرية لإدارة شؤون المسجد وفقًا للقانون الدولي، ودعت عمان إسرائيل للحفاظ على الوضع الراهن وعدم السماح بتفاقم الأمور، واعتبرتها المسؤولة عن أي خسائر ستنتج عن هذا القرار الخطير.

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